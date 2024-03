Conte a Meloni | ci porta a Terza Guerra

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 15.10 "Si presenta senza soluzioni. Non vuole inviare truppe in Ucraina, non vuole trattare con Putin.Gli italiani non vogliono lamondiale, dove lei ci stando. Così il leader M5Salla premier, alla Camera. "Fa battute sulla mia pochette, ma il problema è l'elmetto che si è messa". Sul Medio Oriente, "mi vergogno della copertura offerta a Netanyahu, addirittura con l'astensione all'Onu sul cessate il fuoco". Al vertice tra Francia, Germania e Polonia "non è stata invitata, è considerata irrilevante".

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2024 “Lei oggi si presenta senza soluzioni. Perché non c'è via d'uscita: non vuole inviare le truppe in Ucraina , non vuole trattare con Putin, non vuole partecipare a ... (iltempo)

Conte a Meloni, il problema non è la mia pochette ma suo elmetto - Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.ansa

Elly Schlein a Giorgia Meloni: "Si faccia dare da Al Sisi gli indirizzi degli assassini di Giulio Regeni" - Elly Schlein: “Quando discute con i partner internazionali, Meloni non dimentichi i diritti umani. Presidente quando va in Egitto pretenda dal presidente al Sisi gli indirizzi dei quattro imputati per ...globalist

Sondaggi politici elezioni europee: FdI primo partito, testa a testa tra Lega e Forza Italia. Cinque stelle tallonano il Pd - Ha settato lei la barra: "vorrei replicare il voto delle politiche". In un voto: 26 per cento. Giorgia Meloni resta prudente sulla cavalcata elettorale da qui alle urne europee di ...ilgazzettino