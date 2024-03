Contatti Giuntoli Allegri | «Se si va in Champions…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 20 marzo 2024)in casa Juve tra: la qualificazione in Champions League è l’obiettivo per programmare il futuro Come spiega la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbero intensificati itra, con le rassicurazioni del primo al secondo per il futuro. Importante per la Juve sarà raggiungere la Champions, obiettivo che consentirebbe al tecnico di restare anche l’anno prossimo. «Tutti per uno e uno per tutti» è il moto che riecheggia in casa bianconera, mentre in estate la dirigenza farà di tutto per rinforzare ancor di più la squadra, sempre con grande attenzione ai bilanci. Proseguire con lo stesso allenatore garantirebbe continuità tecnica e sarebbe un bel risparmio visto cheha un contratto fino al 2025 da 7 ...