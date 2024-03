ConsulenTia24 | Luigi Conte | presidente di Anasf | Fondamentale educare i cittadini alla responsabilità 

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) E’ nostro intendimento fare cultura finanziaria quotidianamente. “responsabilita’ isignifica riportarli in una dimensione in cui il benessere individuale si riverbera nel benessere sociale. In un Paese moderno che si appresta anche a una trasformazione digitale, non puo’ mancare questa responsabilita’ e questo senso di appartenenza che riteniamo doveroso per un futuro radioso”. Lo ha dichiarato, a margine del convegno ConsulenTia 2024, all’Auditorium Parco della Musica a Roma, promosso dall’Associazione nazionale dei consulenti finanziari. “E’ una giornata in cui il confronto con le istituzioni, con il tessuto sociale, con i regolatori e naturalmente con gli stakeholder del settore e’ centrale. I consulenti ...