Consiglio Ue | Meloni | “l’Italia ha belle storie da raccontare e buone ragioni da difendere”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ProssimoEuropeo, Giorgia: “hadada” In vista deleuropeo del 21 e 22 marzo, Giorgiaha relazionato in Senato, toccando temi importanti come la gierra in Medio Oriente, in Ucraina, ma anche la questione migranti. Il primo punto trattato è il sostegno all’Ucraina: “Si partirà naturalmente dalla situazione in Ucraina e dalla risposta europea all’aggressione russa. Insieme agli altri leader europei ribadiremo ancora una volta il nostro sostegno all’Ucraina. Un sostegno che ho voluto riaffermare, a nome del, convocando la prima riunione dei leader del G7 sotto presidenza italiana proprio ...