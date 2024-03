Consiglio sul Monoblocco Comitati sulle barricate | No alla nuova palazzina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Daniele Rosi Abbandonare la progettazione dellaa fianco del: ilcomunale boccia l’ordine del giorno. Lungo confronto tra maggioranza e opposizione nelsul futuro della sanità territoriale a Carrara. Tanti i temi toccati, in un dibattito atteso soprattutto daidei cittadini, che da giorni aspettavano di poter ribadire le proprie perplessità per la costruzione della, del costo di 9 milioni di euro. Perplessità messe nero su bianco in un ordine del giorno, illustrato dal consigliere Simone Caffaz e sottoscritto dall’opposizione, che non ha ottenuto il voto della maggioranza. A prendere la parola in apertura sono stati proprio alcuni esponenti dei: prima Chiara Bernieri in ...