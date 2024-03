Condominio moroso | quanti sono in Italia e chi deve pagare i debiti

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tutti gli amministratori diinterpellati dalla società VeryFastPeople (consulenza e assistenza agli amministratori condominiali) hanno detto una tra le loro principali preoccupazioni riguarda gli inquilini morosi. E tutti hanno dichiarato di aver affrontato almeno un caso di morosità, mentre per il 73,3% di loro il numero di persone che non pagano le spese condominiali è aumentato dal 2021 al 2023. Numeri impressionanti anche perché glini che vivono in condomìniil 52,6% del totale. Ma se si ha la disavventura di avere vicini di appartamento che non contribuiscono alle spese, che cosa succede? Chi paga al loro posto? Condomino: il cambio di rotta della Cassazione Quando alcuni condomini non pagano le spese, il condomino in regola potrebbe essere chiamato a saldare i suoi ...

