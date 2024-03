Condannato per stupro | il calciatore Dani Alves paga un milione di euro ed esce dal carcere

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ha ricevuto una condanna in primo grado a quattro anni e mezzo diper, maè un exmolto ricco: gli è bastatore undidi cauzione per poter tornare in libertà. Addio cella, nemmeno i domiciliari: gli sono stati solamente ritirati i passaporti, avrà un obbligo di firma settimanale e non potrà avvicinarsi a meno di mille metri dalla vittima della violenza sessuale. Questa è la decisione presa dal Tribunale provinciale di Barcellona, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Inés Guardiola, la legale dell’ex giocatore di Brasile, Barcellona e Juventus. Sia la Procura che l’accusa avevano invece chiesto cherestasse indopo ...

