Concorso scuola 2024 | sui quesiti “troppo semplici” esplode il dibattito Giacalone | “Ma è uno scherzo? Non si può organizzare una prova del genere | è un abominio”

Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei Percorsi che serviranno a formare i nuovi ... (orizzontescuola)

Si sono concluse le prove scritte del Concorso docenti 2024 : sono passati all'orale, di cui ancora non si conoscono le date, il 90% dei candidati all'insegnamento nella scuola secondaria. È ... (fanpage)

Incontri Formativi per Genitori sullo Sviluppo dei Bambini e l’Educazione Digitale - Astrolabio Centro per la Famiglia del Garda, in collaborazione con la scuola dell’Infanzia “Nalini Caccinelli” di Moniga del Garda, ha organizzato due incontri formativi destinati ai genitori. Il ...gardanotizie

Progetto con la Polizia di Stato nell’Istituto “Aldo Moro” di Sutri “PretenDiamo Legalità” - Il 18 del mese di marzo 2024 gli alunni della scuola primaria e secondaria di Sutri e Monterosi hanno consegnato alla Polizia di Stato i lavori realizzati per la partecipazione al Concorso indetto ...ontuscia

Concorso docenti, quesiti facili Giacalone: i genitori devono ribellarsi. Non contro i docenti ignoranti, ma contro il Ministero - Il giornalista e scrittore Davide Giacalone, intervenuto ai microfoni di Rtl1025, ha commentato in maniera molto sarcastica i quesiti somministrati in questi giorni all’interno delle prove scritte del ...tecnicadellascuola