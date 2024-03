Concorso Polizia penitenziaria | oltre 2500 posti disponibili | cosa è richiesto e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I fatti di cronaca che si verificano nelle carceri italiane: aggressioni tra detenuti e ad agenti, incendi e sommosse, sono all’ordine del giorno. In più circostanze i sindacati di categoria hanno rimarcato lo scarso numero di agenti diper far fronte al superaffollamento degli istituti penitenziari. Ed è forse anche per superare questo gap che il ministero della Giustizia ha indetto unper allievi diche prevede l’arruolamento di 2568 unità.– ilcorrieredellacitta.comSono due i concorsi previsti Assunzioni che avverranno per mezzo di due concorsi pubblici: uno per esami e ...