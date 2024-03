Con la DMO Borghi Etruschi visite guidate gratis a Cerveteri | Tarquinia | Santa Severa e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Un successo le domeniche con legratuite offerte dalla nostra DMO. Lo scopo di queste giornate è sviluppare una cultura al turismo locale che spesso manca e contribuire così alla crescita esperienziale di cittadini, imprese ed associazioni”. A parlare in un comunicato stampa è Francesca Toto, destination manager di DMO, che spiega: “Le nostregratuite si svolgono tutte nel periodo di bassa stagione ed hanno l’intento altresì di destagionalizzare le destinazioni turistiche, non a caso le abbiamo organizzate nella giornata della domenica, per portare gli appassionati a prenotare le strutture ricettive dedicate al soggiorno per la notte del sabato e dopo la visita guidata presso i locali ristoranti, generando così un business che rimane in ...