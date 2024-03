Competenze Digitali | la base per migliorare il tuo futuro lavorativo

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un mondo sempre più connesso, le tecnologiestanno trasformando rapidamente il modo in cui comunichiamo e viviamo e, di conseguenza, anche il modo in cui lavoriamo. In questo articolo vedremo cosa sono le, perché il loro apprendimento sta diventando essenziale per il mondo del lavoro e comenell’utilizzo di queste nuove tecnologie. Che cosa sono le? Sonotutte quelle che consistono nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Questa la definizione che troviamo nella nella raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 2006. Nella stessa ...