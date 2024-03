Commissione per valutare lo scioglimento del Comune di Bari e reazione del sindaco | botta-risposta Pd-FdI Ieri l' iniziativa del ministro Piantedosi definita da Decaro atto di guerra nei confronti della città

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal partito democratico: “Ciò che è accaduto oggi segna un punto di non ritorno nella storia politica del nostro Paese. Mai, prima di oggi, un Governo, undell’Interno, avevano osato utilizzare i propri poteri amministrativi per combattere gli avversari politici e vincere una competizione elettorale. Quello che ha filai danni deldiè undi una violenza e di una gravità inaudita.” “E’ evidente a tutti che non esiste nemmeno l’ombra di un solo presupposto per verificare l’ipotesi didel. Ilha dimostrato di aver ignorato platealmente le parole del Procuratore distrettuale antimafia Rossi, quando ha affermato ...