Come la nonna di Ariana Grande è diventata la persona più anziana a entrare nella Hot 100

Come utilizzare le foglie: ti svelo i 4 metodi di mia nonna! L’alloro è una delle piante aromatiche più utilizzate in cucina. Infatti le foglie di questa pianta sono ottime per dare un tocco ... (donnaup)

Latte scaduto: mia nonna mi ha insegnato a non buttarlo mai! Guarda come lo uso in mille modi! Spesso in cucina ci ritroviamo del cibo scaduto e tra questi può capitare di trovarci anche una scatola ... (donnaup)