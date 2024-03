Come funziona Tele Hamas

In Italia si parla molto spesso di cuneo fiscale , indicato da più parti come il principale motivo dell’elevato costo dei lavoratori per un’azienda. Ridurre il cuneo fiscale , dunque, permetterebbe ... (quotidiano)

Il Regolamento di Padova-Catania, finale della Coppa Italia di Serie C 2023/2024: ecco come funziona, cosa succede a chi vince e a chi perde in chiave playoff, cosa accade con i gol in trasferta e ... (sportface)