Come funziona Hinge | l’app di dating per fissare “l’ultimo primo appuntamento”

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si tratta della secondaapp più scaricata nel Regno Unito e in Francia ad aprile, si è diffusa rapidamente in tutta Europa negli scordi mesi e rimane tra le prime app di incontri downloadate in Germania e nei Paesi nordici.salta sicuramente all’occhio per questa promessa di essereche porterà l’utente ad avere il famigerato “ultimo” – ovvero ilcon quello che sarà l’amore della vita o, quantomeno, una relazione duratura -.e perché sta riscuotendo così tanto successo? Alla base ci sono il machine learning è un algoritmo vincitore del premio Nobel – tale Gale-Shapley – che abbina le persone che hanno una maggiore possibilità di piacersi in ...