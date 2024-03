Come disintegra la sua Ferrari in centro città | il fesso del giorno | chi c' è a bordo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Unarossa perde il controllo e finisce contro una rastrelliera per le bici, terminando la sua corsa sul marciapiede opposto. È successo nel pomeriggio di domenica 17 marzo ina Norwich,inglese a nord-est di Londra. Le immagini dell'incidente, riprese dallecamere di sicurezza della zona, sono diventate virali in pochi giorni. Per fortuna non c'era nessuno per strada in quel momento e nessun altro mezzo è stato coinvolto nell'incidente. Un uomo intento a fare jogging era stato avvistato proprio vicino alla rastrelliera qualche momento prima dello schianto. A seguito dell'incidente, la strada è stata chiusa per un'ora e mezza circa per l'intervento dei servizi di emergenza. La polizia, nel frattempo, ha fatto sapere che nell'auto c'erano due persone, ma che nessuna delle due è rimasta ferita. ...