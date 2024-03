Come cambia il mondo dell’influencing | dalle nuove linee guida AGCOM allo sharenting

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 20 marzo 2024) A giorni in Parlamento si discuterà di una proposta di legge per regolamentare l’utilizzo delle immagini e dei contenuti riguardanti i minori sui social. Il tema è scottante ed è stato affrontato già in altri paesi europei, in Francia ad esempio i social sono vietati fino ai 15 anni e ora si sta discutendo su una legge per limitare lo. Cos’è lo? L’abitudine dei genitori di pubblicare sui social network immagini dei figli, diventato un tema fondamentale perchè uscito dall’ambito della vita privata ed arrivato in quello delle dinamiche economiche legate ai social: i contenuti con i minori, senza nessuna regolamentazione, vengono usati indiscriminatamente anche per la promozione commerciale (ovettore di attrazione per il pubblico). Non a caso in queste ultime ore si vedono molti bambini (anche famosi) di ...