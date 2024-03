Coltivazione di cannabis per uso personale | raccolta firme a Benevento per la proposta di legge 

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 30 marzo 2024, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, nei pressi del Museo Arcos, sito in Corso Garibaldi a, si terrà una significativaper sostenere ladi legge d’iniziativa popolare “Io Coltivo!”. Questa iniziativa fa parte di un movimento più ampio che coinvolge “cento piazze in tutta Italia”, promosso dall’associazione Meglio Legale, guidata da Antonella Soldo, dal 15 al 30 Marzo 2024. Ladi legge “Io Coltivo!” rappresenta un passo avanti verso la depenalizzazione delladiper usoe in forma associata. Con l’obiettivo di introdurre modifiche significative alla legislazione italiana sugli stupefacenti, la...

Sono 30.000 le firme raccolte a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la Coltivazione domestica di cannabis promossa dall’Associazione Meglio Legale insieme a una rete di oltre ... (ildenaro)

I Carabinieri della Stazione di Palermo Villagrazia hanno arrestato un uomo di 60 anni sorpreso mentre usciva da un box che nascondeva una serra indoor illegale per la Coltivazione di cannabis . Con ... (ilpalermo)

Nuoro. Il GUP emette una condanna per Coltivazione di cannabis ma non procede per alcuni furti d’auto - I quattro erano accusati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio, furto aggravato e ricettazione di automobili, e di Coltivazione illegale di 248 piante di cannabis, fatta nel territorio di Orgosolo ...cronachenuoresi

Scoperte oltre mille piante di marijuana. Tre arresti. Una donna relegata nello stabile per custodire la piantagione - La Coltivazione in un edificio industriale avrebbero prodotto infiorescenze per oltre 50 kg di stupefacente. Coinvolti tre cittadini cinesi ...parma.repubblica

Scoperta una piantagione di marijuana. Tre arresti: sequestrate oltre 1000 piante - supportata dalla coppia che le avrebbe fornito tutto il necessario per sopravvivere e per coltivare la cannabis. L’attività d’indagine, svolta attraverso servizi di pedinamento ed osservazione, ...parmapress24