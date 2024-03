Colpo alla Malatestiana | entrano nella filiale di Santa Giustina e fuggono con la cassaforte smurata E’ caccia ai banditi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Rimini, 20 marzo 2024 – Unda professionisti: pochi minuti per intrufolarsididella Banca, smurare lae fuggire via con un bottino di alcune decine di migliaia di euro. Sul caso stanno ora indagando gli agenti della squadra mobile di Rimini, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della polizia scientifica. Un vero e proprio blitz, quello scattato attorno alle 3 di questa notte in via Emilia, dove si trova ladella Banca. Ad entrare in azione una banda composta da due o forse tre uomini incappucciati. Si sono introdotti nell’istituto di credito dopo aver forzato una porta laterale non blindata, quindi si sono diretti a passo sicuro verso la stanza in ...