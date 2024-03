Colle ricorda uccisione Alpi e Hrovatin

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 10.00 Il presidente MattarellaIlariae Miran, a 30 anni dall' agguato a Mogadiscio in cui furono uccisi l'inviata Tg3 e il suo operatore. La loro morte "un prezzo pagato nell'esercizio del diritto all'informazione, che è presidio essenziale alla libertà di tutti e pilastro della vita democratica", dice Mattarella. "Assassini e mandanti ancora senza nome e senza volto", ma "non ci si può arrendere nella ricerca della verità".Il ricordo disia "impegno a rimuovere ostacoli alla libertà di informazione".

Riapre al pubblico il rinnovato ufficio postale di Belmonte in Sabina - RIETI – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Belmonte in Sabina, in via Colle Catino,7. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ...ilmessaggero

Covid, Colle: vinto con sforzo di tutti - 10.31 Covid, Colle: vinto con sforzo di tutti La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid oltre a richiamare l' attenzione "sulla terribile prova af- frontata" è anche"occasione di vici ...servizitelevideo.rai

Diocesi: Siena, nel pomeriggio il card. Lojudice alla rassegna cinematografica “I lunedì nel mondo di Pangea Film” - È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 18 marzo, a partire dalle 17 all’Auditorium Santo Stefano alla Lizza a Siena, la rassegna cinematografica “I lunedì nel mondo di Pangea Film”, organizz ...agensir