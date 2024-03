Collaborazione con gli istituti professionali

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I dati parlano chiaro e nel comprensorio faentino si registra una certa carenza di figurequalificate. Così Morc2 vuole diventare una preziosa attrattiva attraverso la promozione di attività di avvicinamento al mondo del lavoro per gli studenti. Giovani desiderosi di acquisire competenze utili per gestire le proprie scelte di studio e di lavoro oltre alle conoscenze di base. A tale scopo, Morc2 ha stretto una fattiva sinergia con gliTecnici edell’area faentina. Un processo di positiva cooperazione nella realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e stage aziendali con l’obiettivo di favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Morc2, inoltre, da oltre un decennio promuove specifici corsi di formazione all’interno delle realtà scolastiche e stanzia ...

