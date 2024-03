Coldiretti Toscana | 2023 record per export made in Tuscany | +5%

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 - "Nuovoper ilina tavola nelcon quasi 3,5 miliardi di euro di esportazioni nel mondo, il miglior risultato di sempre. Nonostante le turbolenze internazionali, i conflitti in corso e l'inflazione strisciante l'agroalimentare regionale ha continuato a marciare spedito all'estero abbattendo un primato dopo l'altro". A dirlo èsulla base del dati sulle esportazioni rilevati dall'Istat nel. Nell'anno appena concluso, spiega una nota, il valore di vino, olio, piante, ortaggi, frutta, pasta e di tutti gli altri prodotti del paniere è aumentato di oltre 160 milioni di euro (+5%). "Il temuto rallentamento non c'è stato - sottolinea Letizia Cesani, presidente...

