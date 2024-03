Codice della strada | il via libera slitta ancora | dagli autovelox ai limiti di velocità | ecco i «nodi» da sciogliere

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il testo, criticato dalle opposizioni e dalle associazioni dei familiari delle vittime, dopo il viaCamera deve andare in seconda lettura in Senato. Salvini: approvazione nei prossimi giorni

ROMA – “ Codice della strage? No. Abbiamo ascoltato per mesi tutti i soggetti coinvolti nel nuovo Codice della strada , compresi i tanti familiari delle vittime” , ha risposto il ministro dei Trasporti ... (lopinionista)

Il testo, criticato dalle opposizioni e dalle associazioni dei familiari delle vittime, dopo il via libera della Camera deve andare in seconda lettura in Senato. Salvini: approvazione nei prossimi ... (ilsole24ore)

Bologna, 20 marzo 2024 – "Mi sono spiaciuti accenni e attacchi sulla riforma del codice della strada . Che io sto mettendo giù da padre, non da ministro e che è in via di approvazione nelle prossime ... (ilrestodelcarlino)

Notizie dalla Giunta - L'intento è quello di contrastare i reati legati al Codice rosso, la specifica normativa che affronta ... "L'accordo siglato circa un anno fa e primo in Italia - ha ricordato Riccardi, a margine della ...regione.fvg

Sparatoria nel Milanese, trentenne ferito da ucolpo di pistola al collo: ricoverato in ospedale - L'uomo, è stato trasportato in Codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e non sarebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire la dinamica della vicenda, al vaglio delle forze dell'ordine. Sul ...leggo

Incidente al Foro Italico, tamponamento tra due auto: investito un operatore della Rap - Un operatore della Rap è stato investito questa mattina al Foro Italico ... le iniziali), è stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dov'è entrato in Codice giallo. I medici hanno ...palermotoday