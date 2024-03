Cobolli-Nishioka oggi in tv | orario ATP Miami 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo una brutta eliminazione al primo turno contro Carballes Baena in quel di Indian Wells, Flaviovuole riscattarsi e va a caccia della vittoria al debutto nel tabellone principale del Masters 1000 dicontro il lucky loser giapponese Yoshihito, che ha preso il posto del croato Borna Coric (ritiratosi alla vigilia del torneo) in main draw dopo essere stato sconfitto al secondo turno delle qualificazioni. Il ventunenne romano è reduce da un ottimo avvio di stagione che lo ha proiettato a ridosso dei primi 60 nel ranking mondiale, in attesa di tornare in Europa per provare ad alzare ulteriormente l’asticella sulla sua amata terra rossa. Un solo precedente tra i due giocatori, molto recente, che ha visto prevalere nettamente il nipponico per 6-1 6-0 nel primo turno di Los Cabos (in quel caso ...