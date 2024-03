Cna alla conquista del Cosmoprof

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Arezzo, 20 marzo 2024 – “Come ogni anno – annuncia Paolo Berti, Presidente CNA Acconciatori – mettiamo a disposizione delle nostre aziende un bus gratuito ‘speciale’ per non perdere l’appuntamento con la moda e le ultime tendenze in fatto di bellezza. Anche per questa edizione 50 aziende parteciperannotrasferta per un’esperienza formativa ed informativa irrinunciabile per gli operatori del settore”. “Credo che le adesioni registrate anche quest’anno – continua Roberta Pagni Presidente CNA Estetica – siano un segnale importante della voglia di interagire, di novità e vitalità delle nostre imprese che quotidianamente lottano per la legalità dell’esercizio della professione. “La qualificata e convinta adesione registrata – continua il Presidente Berti – è un segnale importante da parte delle nostre imprese, interessate a tutte le novità ...