Classe e originalità | le regole d’oro da seguire per una cena indimenticabile

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Life&People.it Non solo festività, ma anche compleanni, anniversari o una promozione sul lavoro sono occasioni per festeggiare. Per organizzare una, oltre ad una mise en place impeccabile, a fare la differenza è il menù. Vanno rispettate ledel galateo, certo, senza però dimenticare l’importanza di quel tocco di personalità in grado di rendere unica la serata. Partiamo dai fondamentali: non si può festeggiare un’occasione senza un bicchiere di bollicine. Tra i nostri favoriti c’è sicuramente un Franciacorta Millesimato, eccellenza appartenente alla linea Berlucchi 61 Nature da abbinare a diverse portate. Dedicato agli estimatori più attenti, è un vino a dosaggio zero che nell’abbinamento esalta primi piatti strutturati e pasta fresca ripiena, secondi di pesce in umido, pietanze a base di carne e ...