Civitanova-Trento | Champions League volley | orario ritorno semifinale | tv | streaming

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Giovedì 21 marzo (ore 20.30), si gioca, scoppiettante derby azzurro valido per ildelledella CEV2023-2024 dimaschile. I ragazzi di Fabio Soli hanno un grande vantaggio dopo aver vinto 3-1 la gara d’andata, ai dolomitici basterà infatti conquistare due set contro la squadra guidata da Gianlorenzo Blengini per staccare il pass per l’ultimo atto. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida decisiva con il piglio giusto, conche ha archiviato il discorso Modena nei quarti di finale eche invece ha riaperto la sfida contro Monza. I marchigiani hanno dimostrato di non mollare mai, e anche quando si sono ritrovati spalle al muro, hanno sempre saputo reagire e ...

Trento ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-17; 16-25; 25-18; 25-23) nella semi finale d’andata della Champions League di Volley maschile. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera nitida di ... (oasport)

I migliori momenti della partita tra Trento e Civitanova, match finito 3-1 e valido per la semifinale di andata di Champions League . In una sfida tutta italiana, è Trento ad avere la meglio al ... (sportface)

Annullato il primo match point. La Lube è viva più che mai. Domenica a Monza per la svolta - La Lube Civitanova vince 3-2 contro Monza in una partita epica, dimostrando cuore e determinazione. Ora si prepara per la sfida decisiva contro Trento in Champions League. Avevamo scritto "non a casa ...ilrestodelcarlino

Lube, ora il colpaccio: dopo la vittoria con Monza serve il blitz in Champions contro Trento - Civitanova Dopo l’iniezione di fiducia per aver, quanto meno, allungato a gara quattro, la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Monza, che ora conduce 2-1, la Cucine ...corriereadriatico