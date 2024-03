Cina | Pechino promuovera’ ulteriormente sviluppo di alta qualita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 mar – (Xinhua) – La municipalita’ dicontinuera’ a sfruttare il suo ruolo strategico di capitale nazionale e ad accelerare lodi, hanno dichiarato ieri le autorita’ locali. Nel corso degli anni,ha compiuto progressi sostanziali nell’innovazione tecnologica, nel miglioramento dell’ambiente imprenditoriale e nella governance urbana, tra gli altri settori, ha dichiarato il sindaco della citta’ Yin Yong durante una conferenza stampa tenuta dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. In linea con il piano digenerale, saranno compiuti sforzi per sollevaredalle funzioni non essenziali per il suo ruolo di capitale nazionale, e per sostenere la costruzione della ...