Cina | lancia nuovo satellite rele’ per comunicazioni Terra-Luna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Wenchang, 20 mar – (Xinhua) – Laoggi ha inaugurato unper fornire servizi di comunicazione, un passo fondamentale per le sue future missioni di esplorazionere, come il recupero di campioni dal lato piu’ lontano della. Un razzo Long March-8, che trasportava ilsoprannominato Queqiao-2, o magpie bridge-2, si e’ alzato in volo alle 8:31 dal Sito di lancio spaziale di Wenchang, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Dopo 24 minuti di volo, ilsi e’ separato dal razzo ed e’ entrato nell’orbita prevista di trasferimentocon perigeo a 200 chilometri e apogeo a 420.000 chilometri. Secondo ...