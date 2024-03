Cina | lancia nuovo satellite rele’ per comunicazioni Terra-Luna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pechino, 20 mar – (Xinhua) – Laoggi hato unper fornire servizi di comunicazione, un passo fondamentale per le sue future missioni di esplorazionere, come il recupero di campioni dal lato piu’ lontano della. Agenzia Xinhua

L'evento internazionale, il primo in Italia, si terrà il 9 maggio 2024 all’Auditorium di Human Technopole di Milano nell’ambito della MIND Innovation Week. Al centro: salute digitale, nuove tecniche ... (ilgiornale)

Quando i carabinieri sono intervenuti l’aggressore era seminudo e stringeva i polsi della vittima . I militari hanno quindi Arrestato l’ uomo e soccorso la donna . In manette è finito un 26enne ... (ilfattoquotidiano)

Li Mega, la monovolume cinese con oltre 700 km di autonomia - Una nuova 'sette posti', lunga più di cinque metri, già in vendita sul mercato interno. Due motori a batteria e grande capacità di ricarica per un modello all'insegna del comfort ...gazzetta

Kering precipita in borsa (-14%) dopo il profit warning di Gucci- FinanzaOnline - Kering lancia un sales warning: nel primo trimestre i ricavi di gruppo sono previsti in calo del 10%, condizionati dal pesante calo atteso per Gucci - che lo scorso anno ha rappresentato due terzi del ...informazione

Maggioranze che non ci sono (ancora) - Fronte del Pacifico. Il Pentagono ha testato un missile ipersonico AGM-183 al largo delle coste di Guam, un ordigno lanciato da un bombardiere B-52H. Un messaggio rivolto alla Cina. L’Arabia Saudita ...corriere