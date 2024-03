Cina | intensifica sforzi per attrarre investimenti esteri in vari settori

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pechino, 20 mar – (Xinhua) – Laha iniziato a rivedere il catalogo industriale deiche incoraggiano gli, ha dichiarato oggi il massimo organo di pianificazione economica del Paese. Durante il processo di revisione, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma si impegnera’ in un’ampia comunicazione con le camere di commercio e le imprese estere attraverso indagini sul campo e seminari, ha dichiarato Hua Zhong, un funzionario della commissione. La revisione manterra’ l’attenzione sul settore manifatturiero come una delle priorita’ per l’attrazione degli, ha dichiarato Hua, aggiungendo che laintensifichera’ il sostegno alla manifattura avanzata, ai servizi moderni, alla tecnologia ...