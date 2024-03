Cina | apre Harmony Ecosystem Innovation Center in GBA di Guangdong-Hong Kong-Macao

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Shenzhen, 20 mar – (Xinhua) – Ieri e’ stato inaugurato ufficialmente l’nella Greater Bay Area (GBA) di. Durante la cerimonia di inaugurazione, il distretto di Nanshan a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del, ha pubblicato un elenco di misure politiche per sostenere lo sviluppo di applicazioni nativeOS.OS, omeng in cinese, e’ un sistema operativo open-source sviluppato dal colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei per diversi dispositivi e scenari, tra cui schermi intelligenti, tablet, dispositivi indossabili e automobili. E’ stato inaugurato per la prima volta nell’agosto ...

