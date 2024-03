Ciclismo | Volta Catalunya Pogacar concede il bis e consolida primato

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il campione sloveno vince per distacco anche la terza tappa di Port Ainé ROMA - Secondo successo consecutivo di Tadejsulle strade della. Il corridore sloveno dell'Uae Team Emirates, già primo ieri a Vallter, si è imposto per distacco anche al termine della terza tappa, la

A Volta Mantovana si apre la stagione su strada della categoria juniores. In palio il Trofeo Tecnomeccanica. Grande attesa per la prima uscita stagionale del cesenese Daniele Longoni al debutto ... (sport.quotidiano)

Catalunya: altro assolo di Pogacar a Port Ainè, grande prestazione di Tiberi (Video) - Non c'è storia alla Volta Catalunya. Anche nella terza tappa, nell'arrivo in salita di Port Ainè, Tadej Pogacar non ha lasciato scampo agli avversari, andandosene verso metà salita per il solito ...it.blastingnews

Parigi 2024, i ct delle Nazionali di Ciclismo alla scoperta dei tracciati olimpici - I tre tecnici delle Nazionali di Ciclismo hanno visionato i tracciati che assegneranno le medaglie del Ciclismo su strada a Parigi 2024 ...sportfair

PARIGI 2024. IL SOPRALLUOGO DEI CT BENNATI, SANGALLI E VELO: «LE CORSE IN LINEA POSSONO DECIDERSI A MONTMARTRE» - I tre tecnici hanno visionato i tracciati che assegneranno le medaglie del Ciclismo su strada il 27 luglio (crono), 3 agosto (uomini) e 4 agosto (donne) ...tuttobiciweb