Ciclismo | risultati e ordine di arrivo Brugge-De Panne 2024 | Philipsen vince in volata e concede il bis

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Jasperil bis dopo il successo dello scorso anno e si laurea campione della-De. Terza vittoria stagionale per il corridore dell’Alpecin-Deuceninck, che riesce a ripetersi dopo la recente vittoria nella Milano-Sanremo e si aggiudica inl’appuntamento che ha aperto il periodo delle corse fiamminghe. IN AGGIORNAMENTO PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITIDIJ.04:22.22 IN AGGIORNAMENTO SportFace.

Parla australiano la prima tappa del Tour Down Under 2024 , corsa a tappe di scena in Australia che inaugura la nuova stagione. A vincere la Tanunda-Tanunda di 144.0 km è stato infatti il beniamino ... (sportface)

Via Eridano, ciclista a terra - Un ciclista è finito in ospedale con ferite di media gravità, questa mattina alle 12.30, in seguito ad un incidente avvenuto in via Eridano in possimità delle strisce pedonali ...cremonaoggi

Van der Poel firma un accordo decennale con la Canyon: 'L'ultimo contratto della carriera' - la Serie C del Ciclismo professionistico, al centro del palcoscenico del World Tour. I risultati raccolti negli ultimi anni, da VDP e non solo, hanno dato ragione a questo modello sostenibile e ...it.blastingnews

La storia di Asbjørn Hellemose, ciclista danese rimasto senza contratto a 24 anni. "Mollare Mai" - “La passione per il Ciclismo è nata con la CSC, squadra diretta da Bjarne Riis. Il mio idolo era Ivan Basso, il capitano. L’ho visto sulle strade del Tour de France e anche al Giro di Danimarca, nel ...eurosport