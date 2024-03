Ciclismo | per Diego Ulissi tappa e maglia alla Coppi & Bartali

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sogliano al Rubicone, 20 marzo 2024 – Toscaniribalta tra i professionisti. Dopo la vittoria per distacco di Alberto Bettiol nella Milano-Torino ecco il successo del livornesenella secondadella Settimana Internazionaleiniziata ieri a Pesaro e che si concluderà sabato prossimo al velodromo Glauco Servadei a Forlì. Era un arrivo che si addiceva al campione della UAE Emirates il quale è uscito a 300 metri dal traguardo a velocità doppia rispetto agli avversari ottenendo il successo n. 46 in carriera. Alle sue spalle il giovane De Pretto e Ryan. Con la vittoriaha indossato anche ladi leader della corsa organizzata dal G.S. Emilia di Adriano Amici. ORDINE ...

Mercoledì 20 marzo scatta la Brugge-De Panne 2024 . La corsa belga sarà la prima delle corse che si disputeranno in terra fiamminga. Il percorso sarà identico a quello dello scorso anno, dove trionfo ... (sportface)

Pontassieve,19 marzo 2024 – Un bel successo il ritorno a Le Sieci nel comune di Pontassieve dopo sette anni della Cicloturistica “Settemuri” con la presenza di 110 partecipanti per un evento di ... (sport.quotidiano)

Classic Brugge-De Panne 2024: Jasper Philipsen trionfa ancora dopo la Sanremo. Quinto Consonni - Dopo la Milano-Sanremo ecco subito un'altra vittoria per un fenomenale Jasper Philipsen. Il belga dell'Alpecin-Deceuninck ha dominato in lungo e in largo l'edizione numero 48 della Classic Brugge-De P ...oasport

Catalunya: altro assolo di Pogacar a Port Ainè, grande prestazione di Tiberi (Video) - La scalata finale ha messo in mostra un convincente Mikel Landa che ha gestito la prima parte della salita per poi prendere un buon vantaggio ... uno dei giovani più attesi del Ciclismo italiano. Nel ...it.blastingnews

Il professor Giuseppe Marulli spiega come comportarsi dopo aver rimesso in sesto il polmone collassato e quando si può riprendere l'attività fisica - Il professor Giuseppe Marulli spiega quando e come si può tornare a fare sport dopo uno pneumotorace: ecco quanto ci vuole e quali attività evitare ...gazzetta