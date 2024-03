Cibi e superfood ci aiutano ad essere felici

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Anche se la ricetta perfetta per latà non esiste, ci sono alcuni alimenti che ci vanno molto vicino perché quando li mangiamo ci rendono di buon umore. Ma siamo sicuri di sapere quali sono? Il 20 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata dellatà, e Daniele Basta, biologo nutrizionista e consulente di CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based, biologico e lavorato a basse temperature, ci viene in aiuto indicando alcuniche con le loro proprietà possono favorire e contribuire alla nostra serenità. “Sfatiamo innanzitutto il mito che seguire un regime alimentare studiato dal nutrizionista porti alla negazione del piacere del cibo, la privazione infatti ha effetti negativi a lungo termine” dichiara Daniele Basta. “E’ possibile inserire alimenti palatabili ovvero ...