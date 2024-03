Ciavolino | tre generazioni di eccellenza nella frutta secca | un orgoglio made in Ardea

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 20 marzo 2024)– Tutto nasce alle falde del Vesuvio, là dove il terreno vulcanico regala i frutti migliori della terra. Compresi boschi di pini che forniscono il miglior pinolo del pianeta. Correva l’anno 1957 quando nonno Danieleiniziò l’attività, poi proseguita dal figlio, Salvatore, e trasferita ad. Ora siamo alla terza generazione e Daniele (junior), non solo ha preso in mano le redini dell’azienda di famiglia ma l’ha portata ad un livello diinternazionale, vanto (ancora in parte sconosciuto) di un territorio come quello di, troppo preso spesso da beghe locali per guardare in alto. L’aziendainsiste sul territorio ardiese ormai dai primi Anni ’80. All’inizio solo come sito di stoccaggio di...