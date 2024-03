“Chiusura irregolare” La scuola di Pioltello bocciata sul Ramadan

(Di mercoledì 20 marzo 2024) L’Ufficio Regionale Scolastico (USR) boccia ladi, che che aveva deliberato di chiudere i battenti il 10 aprile in occasione delvista l’elevata percentuale di studenti musulmani. Non poteva farlo. L’Usr ha infatti rilevato “irregolarità” nella decisione adottata dall’istituto. “In relazione al caso dell’Istituto Iqbal Masih di– si legge nella nota dell’Usr – che ha deciso di sospendere l’attività didattica il 10 aprile, sulla base delle risultanze dell’accertamento ispettivo disposto dall’Usr per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d’istituto”. Nei giorni scorsi, dirigente aveva fatto notare che l’ultimo giorno dispesso negli anni scorsi larimaneva semi-deserta, con intere ...

