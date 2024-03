Chiuso per una lite violenta | il Bolgia fa istanza al Questore e riapre | “Sicurezza dei giovani obiettivo comune”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Osio Sopra. Il prossimo evento in programma nel fine settimana si svolgerà regolarmente, come annunciato dalla discotecasui social. Il perché è presto spiegato: dopo il provvedimento di sospensione della licenza da parte delle forze dell’ordine giovedì scorso (14 marzo), il locale bergamasco ha presentato “un’in autotutela al– spiega l’avvocato Benedetto Maria Bonomo -. In pratica, abbiamo rappresentato alcune nostre osservazioni che sono state ritenute degne di nota. Non abbiamo scelto lo scontro, ricorrendo al Tar. Abbiamo, come sempre, optato per il dialogo, perché ladeiè un”. La decisione era arrivato dopo un episodio che si era verificato il 18 febbraio, quando un 31enne aveva riportato una ferita da ...