CHIERI – NUC | FINALE DI COPPA CEV IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 Siamo arrivati all’atto conclusivo diCev femminile ed oggi a contendersi il trofeo saranno– Nuc Il 13 Marzo 2024 si è giocata ladi andata diCev in casa del Nuc doveè riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 3-0 Si è trattato di un match tutto sommato molto equilibrato (tranne il secondo set), con l’ultimo set che è finito addirittura ai vantaggi (26-24) Grazie a questa netta vittoria per 3-0,ha fatto un grosso balzo in avanti, infatti, le basterà vincere solamente 2 set per poter alzare IL TROFEO. QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA– NUC? 20/03/24 ALLE ORE 20:45– NUC DOVE GUARDARE IL MATCH TRA– NUC? IN VIA ...

CHIERI troppo forte per il NUC nell’andata della finale di CEV Cup - Servirà una vera e propria impresa al NUC nel ritorno della finale di CEV Cup, in programma tra una settimana, per poter alzare il trofeo della competizione, la seconda per importanza a livello europe ...rsi.ch

Volley CEV Cup, NUC sotto nella finale - Servirà una vera e propria impresa al NUC nel ritorno della finale di CEV Cup, in programma tra una settimana, per poter alzare il trofeo della competizione, la seconda per importanza a livello europe ...bluewin.ch

Sport in tv oggi (mercoledì 13 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi, mercoledì 13 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dot ...oasport