Chiefs | avvio da incubo Urge un cambio di passo

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Inizio poco fortunato di stagione per i Ravenna, tornati all’antica denominazione e in campo nell’Italian Football League2. Una doppia sconfitta caratterizza i primi due weekend dei giallorossi bizantini, prima superati in trasferta dai Vipers Modena (30-8), poi battuti a domicilio 23-48 dai Trappers Cecina. Un secondo match che si chiude con un risultato fin troppo severo per i romagnoli: il punteggio è stato in equilibrio almeno fino a metà dell’ultimo quarto, con il gap ampliato solo nelle fasi conclusive della sfida. I Capi Indiani pagano le rotazioni accorciate del roster e il grande sforzo prodotto appena sei giorni prima, sul campo dei Vipers Modena, con conseguente calo di energie e prestazione nel finale, sia in attacco, sia in difesa. Fin dall’inizio, i toscani fanno la voce grossa con i loro drive d’attacco, mettendo a dura prova la difesa dei ...