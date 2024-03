Chiaravalle Stella Giacani si ‘arrampica ‘ in Europa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Di recente ha vinto la Coppa Italia Under 18 ed il 5 aprile prenderà parte alla competizione europea. Nel fine settimana campionati italiani a Roma, 20 marzo 2024 –, arrampicata sportiva, vince la Coppa Italia Under 18 e si appresta a partecipare alle competizioni europee. Lo stambecco diil 5 aprile prossino prenderà parte alla competizione Europea e sarà protagonista tra i protagonisti. Prima dell’evento, che vedrà impegnate tutte le migliori atlete d’oltralpe, lafarà tappa a Roma il prossimo 23 e 24 marzo per i Campionati Italiani Assoluti. La giovanese, non ancora diciassettenne, affronterà le big italiane: un ottimo test per lo staff di, pronto a vagliare ulteriormente le condizioni fisiche e ...