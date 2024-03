Chiara Quetti | l’angelo in corsia a Manchester

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) ARTOGNE (Brescia) Dieci anni fa ha fatto la scelta più difficile della sua vita: lasciando l’Italia per trovare lavoro nel Regno Unito. E probabilmente ha fatto quello che era meglio per lei, dato che è pochi giorni fa stata eletta migliore lavoratore del settore sanitario dell’ospedale Nhs (civile) DI. L’hanno votata colleghi e pazienti, che ogni sei mesi scelgono chi si distingue nel proprio lavoro per capacità, professionalità e umanità. A raccontarsi è, 40 anni, di Artogne, laureata in infermieristica all’Università di Brescia. "Ho lavorato diversi anni a Brescia prima all’ospedale Sant’Orsola poi agli Spedali Civili di Brescia, in terza chirurgia – racconta–. In quegli anni c’erano stati dei grossi tagli finanziari che non consentivano più di assumere ...