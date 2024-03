Chiara Ferragni ritrova la pace nell’agriturismo di lusso | poi l’incontro a pranzo con Michelle Hunziker

Oggi, in concomitanza con la festa del papà , Leone , il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez ha compiuto i suoi primi 6 anni. Per il bambino si tratta del primo compleanno con mamma e papà separati , ... (blogtivvu)

I Ferragnez non mostrano più i bimbi in volto: è guerra legale - Cambia il vento in famiglia...E' guerra tra i Ferragnez Fedez e Chiara Ferragni non mostrano più i loro figli in volto. Cosa c'è dietro a questa sceltaultimenotizieflash

Ferragni e Fedez separati, ora non mostrano più i volti dei figli. L'esperto: «Cominciata la battaglia legale» - Chiara Ferragni e Fedez si ritrovano sotto lo stesso tetto per l'amore dei figli. Il giorno del sesto compleanno di Leone è l'occasione per seppellire l'ascia di guerra. Il ...leggo

Chiara Ferragni e Fedez sempre più lontani: nessuna foto di famiglia al compleanno di Leone - Ferragni Fedez compleanno Leone da separati: i due erano presenti alla festa del primogenito ma hanno condiviso foto singolarmente ...rumors