Chiara Ferragni | la grave questione economica tra lei e Fedez di cui nessuno parla

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cronaca di una crisi annunciata? Che la situazione dei Ferragnez fosse in bilico si era capito da un po’, e il tempo sta dando ragione alle previsioni. Certo è chesono due caratteri opposti, ma si sa, che gli opposti si attraggono. I due hanno dato vita a una delle favole d’amore più seguite degli ultimi anni. Vuoi perché sono due animali social, che hanno fatto della loro vita privata un immenso e divertente spettacolo mediatico. Vuoi perché entrambi hanno fatto notizia sia per meriti professionali che gossip.durante la puntata di Che Tempo Che Fa del 3 marzo 2024 – foto fonte Ansa – Cityrumors.itFatto sta che la vita sotto i riflettori dinon ha mai fine, li vediamo al parco coi figli, ...

