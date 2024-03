Chiara Ferragni e Fedez | perché non mostrano più il volto dei loro figli su Instagram

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il sesto compleanno di Leone,o di, è stato festeggiato con entusiasmo, ma anche con un’evidente distanza tra i genitori separati, che si sono fatti fotografare nello stesso punto, ma non insieme. Mentre la coppia celebra l’evento confermando la propria vicinanza alprimogenito, entrambile foto deidi spalle.i Ferragnezdi spalle? Parrebbe non una scelta di natura stilistica, ma una vera e propria volontà. Questa scelta potrebbe essere interpretata come un tentativo di proteggere (era ora) laprivacy, mantenendo al contempo una presenza pubblica sui social media. Questa decisione riflette anche la ...