Chiara Ferragni e Fedez | è gelo al compleanno di Leone | i due separati anche nelle foto

Ieri Leone , il figli o maggiore di Chiara Ferragni e Fedez , ha compiuto i suoi primi sei anni ed i Ferragnez si sono ritrovati (in piena Crisi) insieme allo stesso party per festeggiare il ... (blogtivvu)

Chiara Ferragni e Fedez , nonostante la crisi di coppia, si sono riuniti con la famiglia per festeggiare insieme il compleanno del loro primogenito, Leone Lucia Ferragni , che ha compiuto 6 anni. Per ... (news.robadadonne)

Chiara Ferragni cambia rotta: ora nelle foto social nasconde il volto dei figli - Chiara Ferragni foto figli e la svolta inedita: negli ultimi scatti condivisi dall'influencer, i figli appaiono sempre di spalle. Qual è il motivorumors

Chiara Ferragni e Fedez insieme per la festa di Leone: crisi superata - Chiara Ferragni e Fedez insieme per la festa di Leone. Sono usciti dalla crisi Arrivano segnali incoraggianti ma i fan notano un dettaglio. Il 19 marzo è stato il giorno del settimo compleanno di ...donnaglamour

Fedez in una rissa con Naska, i motivi del litigio - Visualizza questo post su Instagram Pare che i due, ospiti al Lucid, abbiano avuto uno scontro molto acceso per via di un commento che Naska avrebbe fatto durante la serata in merito a Vittoria e ...dilei