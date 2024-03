Chiara Ferragni apre un canale Telegram per interagire con i follower ma alcune parole sono bandite | ecco quali

(Di mercoledì 20 marzo 2024)unmaDa diversi giorniha aperto undal nome “’s most loyal” dovecon i suoi“in modo più diretto” così come dito dall’influencer:, però,state. Secondo quanto scrive Open, infatti, vialcuni termini che vengono immediatamente cancellati dai moderatori del. E non è difficile immaginaresiano: anche perché ...

Chiara Ferragni ha ricevuto in regalo un gadget dalla sorella Valentina che è stata negli Stati Uniti per lavoro: la candela ricevuta è un omaggio a una delle passioni dell'imprenditrice ... (fanpage)

Esattamente come successo per i pandori rosa creati con Balocco anche la copertina dell'Espresso con Chiara Ferragni è finita i vendita su e-Bay . Questa volta però il tentativo di speculare su ... (fanpage)

Chiara Ferragni apre un canale Telegram ma alcune parole sono bandite - Da diversi giorni Chiara Ferragni ha aperto un canale Telegram dal nome “Chiara’s most loyal” dove interagire con i suoi follower “in modo più diretto” così come diChiarato dall’influencer: alcune ...tpi

I Ferragnez non pubblicano più i volti dei figli sui social - I Ferragnez non smettono di far discutere: ad attirare le critiche dei follower, questa volta, è stata la decisione di Fedez e Chiara Ferragni di non pubblicare più i volti dei loro figli sui social.tpi

I Ferragnez e le foto dei figli di spalle: cosa c’è dietro la svolta social - In occasione della festa del papà e del compleanno di Leone, Fedez e Chiara Ferragni hanno postato per la prima volta le immagini dei due figli senza mostrare il loro volto. Cosa c'è dietro.lettera43