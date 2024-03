Chi l’ha visto? anticipazioni 20 marzo | cos’è accaduto davvero a Gianni Sala

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Misteri, sparizioni e una morte tragica al centro della nuova puntata di Chi? condotta da Federica Sciarelli il 20dalle 20,15 su Rai3. Si torna sul caso di Antonella Di Massa, trovata senza vita proprio dagli inviati della trasmissione, e su quello dimorto misteriosamente di fronte alla sede Sky ad agosto 2023. Non mancano i momenti delicati agli appelli del pubblico da casa, con un ampio spazio concesso alla rete di scomparsi di cui la redazione si occupa ormai da molti anni. Chi?, i casi del 20Federica Sciarelli torna con il consueto appuntamento del mercoledì, con i casi più importanti della cronaca recente e passata. Si torna quindi sull’oscura vicenda di Antonella Di Massa, la donna di Ischia ...

