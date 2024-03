Chi ha paura del Professore?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Di qualsiasi orientamento politico un bolognese possa essere, è improbabile che riesca a comprendere la polemica sull'assegnazione dell'Archiginnasio d'oro a Romano Prodi. La proposta arriva dal sindaco e la maggioranza, ovviamente, la sostiene. Poteva semplicemente finire così, col via libera, normale, del centrodestra. Ma questo paese normale non è. Per cui da Fratelli d'Italia si è levato un no categorico e indignato, che ha spiazzato perfino gli alleati. Il motivo: Prodi è di certo un illustre economista, ex presidente dell'Iri, più volte ministro, due volte presidente del Consiglio, presidente della Commissione europea, uno che ha portato orgogliosamente il nome di Bologna nel mondo (anche se bolognese non è). Ma è un nemico. Ovviamente Fratelli d'Italia non argomenta il diniego in modo così brutale, ma questa è la sostanza. Dice il capogruppo Stefano Cavedagna: ''Nessuno discute i ...